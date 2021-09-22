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Çarşaflı erkek hırsız damda uyuyakalınca yakayı ele verdi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde gece girdiği evdeki eşyaları çaldıktan sonra dama çıkan çarşaflı hırsız uyuyakalınca yakayı ele verdi.

Asayiş 22.09.2021, 14:58
Çarşaflı erkek hırsız damda uyuyakalınca yakayı ele verdi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde gece girdiği evdeki eşyaları çaldıktan sonra dama çıkan çarşaflı hırsız uyuyakalınca yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde yaşandı. Gece bir eve giren yabancı uyruklu çarşaflı hırsız, eşyaları çaldıktan sonra dama çıkıp uyudu. Sabah uyanan evdekiler, eşyalarının ortada olmadığını görünce çevreyi kontrol etti. Dama çıkan ev sahibi, siyah çarşaf içerisinde birinin uyuduğunu gördü. Olay yerine çağrılan mahalle bekçileri ile polis ekipleri, şahsı yakalayıp damdan indirdi. Üzerindeki çarşaf çıkartılan şahsın genç bir erkek olduğu belirlendi. Gözaltına alına şahıs emniyete götürülürken yaşanan olay bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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