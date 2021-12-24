Çarşafla evden çıkarttıkları kasayı, çöp konteynırıyla götüren hırsızlar kamerada

Bakırköy’de bir evin kapısını alüminyum folyo ile açarak içeri giren hırsızlar, 20 bin dolar ve 250 bin lira değerindeki ziynet eşyasının bulunduğu kasayı çarşafla evden çıkartıp çöp konteynırıyla götürdüler. O anlar anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 5 Aralık Pazar günü Yeşilyurt Mahallesi Ürgüplü Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Vitali D. (34) Nika P. (30) isimli hırsızlar, alüminyum folyo kullanarak kilitli olmayan kapıyı açıp eve girdi. İçerisinde 20 bin dolar para, 250 bin lira değerinde ziynet eşyası ve bir lüks saatin bulunduğu kasayı çarşafa koyarak evden çıkarttılar. O anlar güvelik kamerasına yansırken, ev sahibi B.E polise giderek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili detaylı bir çalışma başlattı. Ekipler hırsızlık olayının gerçekleştiği çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kıskıvrak yakalandılar

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliklerini tespit etti. Adresli tespit edilerek yabancı uyruklu oldukları öğrenilen şahıslar 15 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kapı kilidini açabilen aparatlar ele geçirildi

Ekipler şahısların evinde yaptığı aramalarda kapı kilitlerini açabilen aparatlar ve 18 bin lira ve 2 bin 300 dolar ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anı kamerada

Öte yandan incelenen güvenlik kameralarında şüphelilerin kilitlenmeyen evin kapısını alüminyum folyo ile kolaylıkla açarak içeri girdikleri görüldü. Daha sonrasında çaldıkları kasayı çöp konteynırına koyarak olay yerinden uzaklaştıkları o anlar saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.