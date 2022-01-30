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Çarptığı yayayı kontrol için gelmiş, otobüs sürücüsünün yardım ettiğini görünce geri kaçmış

Konya’da bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken yolda hayatını kaybetti. Kazanın ardından polis ekiplerince tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli sürücünün kaza sonrası olay yerine farklı bir araçla gelerek çarptığı yayayı kontrol ettiği, otobüs sürücüsünün yardım ettiğini görmesi üzerine tekrar olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Asayiş 30.01.2022, 17:39
Çarptığı yayayı kontrol için gelmiş, otobüs sürücüsünün yardım ettiğini görünce geri kaçmış

Konya’da bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken yolda hayatını kaybetti. Kazanın ardından polis ekiplerince tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli sürücünün kaza sonrası olay yerine farklı bir araçla gelerek çarptığı yayayı kontrol ettiği, otobüs sürücüsünün yardım ettiğini görmesi üzerine tekrar olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Aksinne Mahallesi Taşcami Uzunharmanlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Gürler’e (38) sabah saatlerinde cadde üzerinde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir minibüs çarparak olay yerinden kaçtı. Olayın olduğu caddede seyir halinde olan Müjdat Soylu idaresindeki 42 DLG 35 plakalı Meram ilçesi Kalfalar Mahallesi seferini yapan belediye otobüsünün sürücüsü, yerde hareketsiz şekilde bir kişinin yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sürücü Soylu, çevredeki vatandaşların Nuri Gürler’in donma tehlikesine karşı hastaneye yetiştirme tavsiyesi üzerine yaralıyı otobüse alıp yola çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye yetişmek için yola çıkan sürücü, Meram ilçesi Altıyol Köprülü Kavşağı’nda yaralının hayatını kaybetmesi üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Nuri Gürler’in cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın yaşandığı yerde güvenlik şeridi çekerek, detaylı inceleme yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri araca ait parçalardan ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda kaçan aracın Uzunharmanlar Mahallesi istikametine kaçtığını belirledi. Geniş çaplı yapılan çalışma sonrası kazaya karışan aracın minibüs olduğu, sürücüsünün Fatih T. (33) ve araçta bulunan kişinin İlyas G. (38) olduğu belirlendi. Yapılan çalışma sonrası sürücü ve araçta bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücü Fatih T. ile İlyas G. ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi. Burada ifadesi alınan şüpheli sürücünün, kaza sonrası olay yerinden kaçtıklarını ve farklı bir araç ile olay yerine gelerek çarptığı kişiyi kontrol ettiklerini, bu sırada belediye otobüsü şoförünün, yaralanmasına sebep oldukları kişiyi otobüse aldıklarını görünce tekrar olay yerinden ayrıldıklarını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü Fatih T. ve yanında bulunan arkadaşı adliyeye sevk edildi.

"Ben yaralıyı almasaydım vicdanen rahatsız olurdum"

Öte yandan, yaralı olarak yerde yatan Nuri Gürler’i otobüse alarak hastaneye yetiştirmeye çalışan sürücüsü Müjdat Soylu, "Bugün sabah Kalfalar seferini yaparken bir kaza olayına tanık oldum. Yaralıyı otobüse alarak hastaneye giderken sağlık ekipleri beklememi istediler ve olay yerine geldiklerinde arkadaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Bana yaralı kişinin donmak üzere olduğunu söylediler. Hastaneye yetiştirmem gerektiğini söylediler. Hastaneye yetiştirmek için çıktım ama olmadı. Hepimizin başına gelebilir. Ölümlü dünya. Ben yaralıyı almasaydım vicdanen rahatsız olurdum. O yüzden aldım vicdanım rahat. Daha sonra vefat ettiğini öğrendim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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