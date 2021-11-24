Çarptığı aydınlatma direğini kökünden söktü: 1 yaralı

Amasya’da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparak kökünden söktü.

Kaza, Amasya merkez İpekköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Eşkin yönetimindeki 35 JD 978 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle direk sökülerek yola devrildi. Olay yerine polis, 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ve sıkıştığı araçta Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası çıkartılan annesi Sıddıka Eşkin, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobilin büyük çapta hasar gördüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı.