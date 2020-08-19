Çarptığı araçtakilere “Zararınızı karşılayacağım” diyerek kayıplara karıştı
ÇARPTIĞI ARAÇTAKİLERE “ZARARINIZI KARŞILAYACAĞIM” DİYEREK KAYIPLARA KARIŞTI
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde hafif ticari araç arkadan çarptığı otomobil ile kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Yaralanan olmadığı kaza sonrası “Zararınızı karşılayacağım” dediği iddia edilen çarpan sürücü kayıplara karıştı.
Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Çavuşköy rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Ahmet Gençeroğlu (33) yönetimindeki 07 AIT 827 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden bir hafif ticari araç arkadan çarptı.
Kontrolden çıkarak karşı şeriden geçen iki araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Çarpan aracın sürücüsü ise olay yerini terk ettiği belirlendi.
“Bir şişelerini fırlatıp olay yerinden kaçtı”
Kazanın şok etkisi yaşattığını ifade eden yolcu İbrahim Gençeroğlu, “İstanbul’da bir yakınımıza ziyarete gidecektik. Bir anda çarptı, neye uğradığımızı şaşırdık. Çarpan sürücü bana geldi yemin etti ve ‘ben aracınızın her şeyini karşılayacağım’ dedi fakat buna rağmen ortalıktan kayboldu. Oysa ki ben onun yanına gittim ‘iyi misiniz’ diye sordum. O ise bira şişelerini fırlatıp buradan kaçtı” diye konuştu.
Sürücünün şikayeti üzerine Malkara İlçe Jandarma ekipleri tarafından kaçan sürücünün bulunması için soruşturma başlatıldı.
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