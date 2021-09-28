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Çarpışma sonrası tekne suya gömüldü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde limana demir atmış olan bir tekne, balıkçı teknesinin çarpması sonucu sulara gömüldü.

Asayiş 28.09.2021, 12:39
Çarpışma sonrası tekne suya gömüldü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde limana demir atmış olan bir tekne, balıkçı teknesinin çarpması sonucu sulara gömüldü.

Olay, Kdz. Ereğli ilçesinde yer alan Bozhane Limanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, limana demir atmış olan salyangoz teknesi diye adlandırılan tekneye, şanzımanı kilitlenen balıkçı motoru çarptı. Çarpmanın şiddeti ile parçalanan tekne suya gömüldü. Olay sırasında teknede kimsenin olmaması faciayı önledi. Vinç yardımıyla kıyıya çıkarılan tekne kullanılamaz hale gelirken, tekne sahibine yeni bir tekne alınacağı öğrenildi.

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