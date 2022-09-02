Çarpışan otomobillerden biri marketin kepenklerine girdi, o anlar kamerada

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada araçlardan biri, cadde üzerindeki marketin kepenklerine ve telefon kulübesine çarparak durabildi. Kimsenin yaralanmadığı, ucuz atlatılan kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İzmit ilçesi 42 Evler Mahallesi Kahya Kadın Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinden gelen H.D. idaresindeki 34 PS 7163 plakalı Toyota marka otomobil ile cadde üzerinden gelen P.Y. yönetimindeki 34 EDJ 966 plakalı Citröen marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta savruldu. Savrulma neticesinde 34 PS 7163 plakalı otomobil cadde üzerindeki marketin kepenklerine ve telefon kulübesine çarptı. Çarpma anında marketin içindeki vatandaşlar hemen dışarıya çıkarak otomobildekilere yardımcı oldu. Herhangi bir yaralının olmadığı kazada iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan vatandaşlar araçlarından çıkarıldıktan sonra durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Öte yandan, kaza anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki aracın çarpışması ve marketteki bazı ürünlerin devrildiği anlar yer alıyor.

"Yardımcı olup elimizden geleni yaptık"

Kazayı anlatan market sahibi Bilal Akkaya, "Kaza anında içerideydik. Dışarıda iki tane araç çarpıştı. Kepenklere çarpıldığı için ses geldi. Hemen dışarıya yardıma koştuk. Araçlarda çocuklar ve bayanlar vardı, onları çıkardık. Kimsenin sağlığında herhangi bir olumsuzluk yok. Yardımcı olup elimizden geleni yaptık" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.