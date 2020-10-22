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Çarpışan iki otomobil yol kenarına savruldu, sürücülerin burnu dahi kanamadı

ÇARPIŞAN İKİ OTOMOBİL YOL KENARINA SAVRULDU, SÜRÜCÜLERİN BURNU DAHİ KANAMADI

Asayiş 22.10.2020, 16:56
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Çarpışan iki otomobil yol kenarına savruldu, sürücülerin burnu dahi kanamadı

Edirne’nin Keşan ilçesinde aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı, çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan araçlardan sürücüler burunları dahi kanamadan çıktı.

Kaza, Keşan-Malkara karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan’dan Malkara yönüne doğru seyir halinde olan R.B. yönetimindeki 34 HG 4423 plakalı araç, yine aynı yönde önünde ilerleyen C.B.S. idaresindeki 34 DIT 881 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç yol dışına savrulurken, araçlardan biri yol kenarındaki yağmur suyu kanalının üzerine çıkarak yan yattı.

Yaşanılan feci kazanın haber verilmesi üzerine Bölge Trafik Ekipleri kaza yerine geldi, sürücüler ise araçlardan yara almadan çıktı.

Şans eseri burunları bile kanamadan kazayı atlatan sürücüler, araçlarının kaza yerinden çekilmesi için gelecek çekicileri beklerken, kazaya karışan bir sürücü, kaza sonucu hasar alan aracın bagajında dağılan poşetler içerisindeki meyveleri toplayarak dışarı çıkardı.

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