Çarpıp kapkaç yaptılar ev hapsi cezası aldılar

Adana’da sokakta yürüyen bir kişiye çarpıp özür dileme bahanesiyle çantasındaki cep telefonunu çalan bir kişi ile ona yardım ettiği öne sürülen zanlı, ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 20 Ocak günü Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi Melek Girmez Sokak’ta alışveriş yapan Demet K.’nin açık olan çantasındaki cep telefonunu gördü. Bunun üzerine kadını takip etmeye başlayan şüphelilerden biri, kadına çarptı. Daha sonra da özür dileme bahanesiyle Demet K.’nin çantasındaki cep telefonunu çaldı. Bu sırada diğer şüpheli, çevredekilerin olayı görmemesi için vücuduyla perdeleme yaptı. Şüpheliler olay yerinden uzaklaşıp, ara sokaklarda izini kaybettirdi. Demet K., çantasını kontrol ettiğinde cep telefonunun olmadığını fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Olayı gerçekleştiren şüphelinin hırsızlık, yaralama, kapkaç gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen Mustafa Ç. (32), ona yardım eden şüphelinin ise Fırat M. (41) olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler, Yenibey Mahallesi’ndeki evlerinde gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Fırat M.’nin, ifadesinde, “Mustafa’nın yankesicilik yapacağını bilseydim, ona mani olurdum. Başımı belaya soktu. Telefonu çaldıktan sonra kadına geri vermeye karar verdik. Kadını aradık ancak bulamadık ve cep telefonunu sattık” dediği öğrenildi. Şüphelilerin cep telefonunu Mısır Çarşısı’ndaki bir iş yerine sattıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ç. ile Fırat M., çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cep telefonu ise satıldığı iş yerinden alınarak, sahibine teslim edildi.