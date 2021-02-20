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Çapa Tıp Fakültesi’nde sağlık çalışanını darp eden zanlı hakim karşısına çıktı

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde maskesini düzgün takmadığı için kendisini uyaran sağlık çalışanını darp eden Furkan Toroman’ın yargılanmasına başlandı. Toroman duruşmada pişman olduğunu söyleyerek özür diledi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Asayiş 20.02.2021, 12:30
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Çapa Tıp Fakültesi’nde sağlık çalışanını darp eden zanlı hakim karşısına çıktı

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde maskesini düzgün takmadığı için kendisini uyaran sağlık çalışanını darp eden Furkan Toroman’ın yargılanmasına başlandı. Toroman duruşmada pişman olduğunu söyleyerek özür diledi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’ne yakınını getiren Furkan Toroman maskesini düzgün takmadığı gerekçesiyle hastane personeli Rıfat Babayiğit tarafından uyarılmıştı. Uyarı üzerine şüpheli ile hastane personeli arasında çıkan tartışmada şüpheli Furkan Toroman Babayiğit’i darp etmişti.

Olaya ilişkin İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanık Furkan Toroman SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya müşteki Rıfat Babayiğit ile taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada savunması sorulan sanık Toroman nişanlısı ile hastaneye gittiğini ve maskesinin burnunun altına düştüğünü söyleyerek "Rıfat Bey beni uyardı. Ben de maskemi düzelttim daha sonra yeniden maskem düştü. Bu sefer Rıfat Bey beni yüksek ses ile uyardı. Ben de neden yüksek ses ile uyardığını sordum. Nişanlım muayene oldu. Doktorun yanından çıktıktan sonra gözü sürekli benim üzerimdeydi. Ben de ’bana neden bakıyorsun’ dedim. Bunun üzerine aramızda tartışma yaşandı. Tartışma esnasında nişanlım bayıldı. Ben ona müdahale ederken tartışmamız devam ediyordu ve bana saldırdı. Ben kendimi savunmak amaçlı yumruk attım gözüne geldi. Böyle olmasını istemezdim. Ben nişanlımın başındayken Rıfat gelip elinde bir bant makinesi ile sırtıma vurdu. Olaydan dolayı çok pişmanım özür diliyorum" dedi.

Beyanda bulunan sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit ise gözüne gelen yumruk nedeniyle %95 görme kaybı yaşadığını belirtti. Babayiğit kavga esnasında arkadaşlarının Toroman’ın ağzından ’senin kanını emeceğim, içeceğim’ şeklinde sözler duyduğunu ve kendisine bildirdiğini de anlattı. Olaydan dolayı psikolojisinin bozulduğunu aktaran Babayiğit "Psikolojik tedavi görüyorum. Karşı taraftan şikayetçiyim. Bu olaydan önce 1999 yılında İzmir Ege Üniversitesinde ben sol gözümden kornea ameliyatı olmuştum. Ancak, o dönemde görme kaybım yüzde 15 ile 20 arasındaydı. Sanık Furkan benim gözüme yumruk atınca sol gözümdeki kayıp yüzde 95’e yükseldi. Şu an neredeyse sol gözümden hiç göremiyorum" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Rıfat Babayiğit’in 1999 yılında geçirdiği operasyona ve olayın ardından Çapa Tıp Fakültesi’ndeki tedavisine ilişkin evrakların istenilmesine karar verdi. Sanık Furkan Toroman’ın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Furkan Toraman’ın "Yaralama" ve "Tehdit" suçlarından 2 yıldan 6 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti. Sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit ise Toroman’a silahtan sayılabilecek bir makineyle vurduğu ve darp raporunun da bu yönde olduğu gerekçesiyle "Basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilmişti.
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