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Çapa Tıp Fakültesi'nde güvenlik görevlisi saldırıya uğradı

İstanbul Üniversitesi i Çapa Tıp Fakültesi’nde, hasta yakınını maske konusunda uyaran güvenlik görevlisi saldırıya uğradı. Gözünden yaralanan personel ameliyata alınırken saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı.

Asayiş 25.09.2020, 15:29
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İstanbul Üniversitesi i Çapa Tıp Fakültesi'nde güvenlik görevlisi hasta yakının saldırısına uğradı. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; maske takmayan bir hasta yakınını uyaran güvenlik görevlisi ile hasta yakını arasında tartışma çıktı. Güvenlik görevlisinin maske takması konusundaki ısrarlarına tepki gösteren hasta yakını görevliye yumrukla saldırdı. Güvenlik görevlisi aldığı darbeler ile gözünden yaralanırken hastane koridorunda arbede çıktı.
Yaşana olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınırken gözünden yaralanan güvenlik görevlisi ise ameliyata alındı.

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