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Çapa motoru 40 metreden uçtu: 1 yaralı
Malatya’da sürücünün kontrolünde çıkan çapa motoru yaklaşık 40 metreden aşağı uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralandı.
Asayiş 03.09.2022, 13:27
Malatya’da sürücünün kontrolünde çıkan çapa motoru yaklaşık 40 metreden aşağı uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralandı.
Kaza, Akçadağ ilçesi Taşevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.F. idaresindeki çapa motoru sürücüsünün kontrolünden çıkarak Alikbiyir mevkiinde yaklaşık 40 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, durumun fark edilmesinin ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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