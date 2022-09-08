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Çantasından 13 kilogram afyon sakızı ile 967 adet uyuşturucu hap çıktı
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir şahsın çantasında 13 kilogram afyon sakızı ile 967 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Asayiş 08.09.2022, 20:52
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir şahsın çantasında 13 kilogram afyon sakızı ile 967 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde, Bulgaristan ülkesine illegal yollardan geçmeye çalışan yabancı uyruklu şahsın çantasında yapılan aramada 13 kilogram Afyon Sakızı, 967 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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