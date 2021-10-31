Çantacıda yağma girişiminde bulunan zanlılar yakalandı

İstanbul Beşiktaş’ta bir çanta mağazasına yağma teşebbüsünde bulunan şüpheliler yakalandı. Şahsın kadın personeli çiçek verme bahanesiyle etkisiz hale getirmesi ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, 24 Ekim günü saat 17.15 sıralarında Beşiktaş ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Kırbaç Sokak’ta bulunan çanta mağazasına yönelik yağma teşebbüsü gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde maskeli ve şapkalı 3 şahıstan birinin kapıda beklediği, diğer iki şüpheli şahıstan birinin iş yeri personeli kadını üzerinde çiçek bulunan kutuyu uzatarak hamle yapıp ağzını kapattığı, diğer şüpheli şahsın ise kadını yere yatırarak plastik kelepçe ile etkisiz hale getirmeye çalıştığı, kadının direnmesi üzerine şahısların iş yerinden kaçtıkları görüldü. Şüphelilerin olay yerine kiraladıkları mavi renkli Clio araçla geldikleri tespit edildi. Eşkalleri tespit edilen N.Ö., Barış O., Erdal O. ve Adem N. isimli şüpheliler yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.