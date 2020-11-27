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‘Çanta’ operasyonunda 18 tutuklama

Mersin’de ’çanta’ kod adıyla 26 adrese düzenlenen şafak operasyonunda fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden, yer temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 24 kişiden 18’i, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Asayiş 27.11.2020, 21:38
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‘Çanta’ operasyonunda 18 tutuklama
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Mersin’de ’çanta’ kod adıyla 26 adrese düzenlenen şafak operasyonunda fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden, yer temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 24 kişiden 18’i, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelinde fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden ve yer temin eden şahısların yakalanması için çalışma başlattı. İl genelinde farklı farklı bölgelerde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, 3 aylık teknik takip ve incelemenin ardından operasyon için düğmeye bastı. 145 polisin katılımıyla Mersin’de 26 adrese eş zamanlı düzenlenen ’çanta’ kod adlı operasyonda, 24 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 26 cep telefonu, 4 tablet bilgisayar, 1 laptop, 1 tabanca ile 56 mermi ele geçirildi.

Kadınlar ‘çanta’ demişler

Yapılan incelemede, şüphelilerin bazılarının başları belaya girmesin diye fuhuşa zorlanan kadınlarla resmi nikahla evlendikleri tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin telefonda müşterilerle görüşürken kadınları, ’çanta’ diye adlandırdıkları belirlendi.

Şahıslardan 5’i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 19 kişiden 18 kişi tutuklanırken, 1’i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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