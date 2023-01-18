Uşak’ta bir arazide çanta içerisinde bebek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Uşak’ta merkeze bağlı Fatih Mahallesi’nde çiftlik sahibi R.H., çiftlik karşısındaki tarla kenarında çanta içerisinde koyulmuş bebek cesedi buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bulunan ihbarlar sonrasında olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonrasında 2 günlük olduğu öne sürülen bebeğin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.