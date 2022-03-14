Çanta hırsızı kadınlar kamerada

Şişli’de iki farklı mağazada ayakkabı deneyen müşterilerin dalgınlığından yararlanarak çantalarını çalan iki kadın hırsız, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Şişli’de 26 Şubat ve 3 Mart’ta iki farklı iş yerine müşteri gibi giren iki kadın hırsız, alışveriş yapanların çantalarını çalmak için harekete geçti. Müşterilerin ayakkabı denediği sırada çantalarını çalan hırsızlar, olay yerinden hızla uzaklaştı. Şikâyetler üzerine hırsızları yakalamak için düğmeye basan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemelerde, hırsızlık olayını daha önce de benzer suçlardan kaydı olan A.Ö ve A.U isimli şahısların gerçekleştirdiği belirlendi. Ardından incelemelerini derinleştiren ekipler, şüphelileri 8 Mart’ta Beyoğlu’nda yakaladı.

Adli makamlara sevk edilen A.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.Ö, ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.