Çanta alışverişi için yol ortasında yan yana duran iki sürücü kazaya davetiye çıkardı

Denizli’de aynı yöne seyir halindeyken çanta alışverişi yapmak için yan yana gelip yolun ortasında duran iki otomobil, kazaya davetiye çıkardı. Birkaç dakikalık üşengeçliğin neden olduğu kazada ağır yaralanan motosikletlinin yolun ortasında duran iki otomobile çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B.A. (27) idaresindeki 20 BCJ 56 plakalı otomobil ile onu takip eden arkadaşı A.K.’nin (30) kullandığı 20 NT 343 plakalı otomobil çanta alışverişi yapmak için yolun sağında durdu. Birkaç dakikalık bir işlem için aracından inmeye üşenen A.K., aracını hareket ettirip orta şeride geçti. A.K., arkadaşı E.B.A.’nın kullandığı otomobilin yanına yanaşıp çanta alışverişini yaptığı sırada aynı yönden hızla gelen Yakup A. (36) kontrolündeki 20 AFP 406 plakalı motosiklet, 20 BCJ 56 plakalı otomobile arkadan çarptı. Büyük bir hızla aracın bagajına kafasını çarpan motosiklet sürücüsü Yakup A. kanlar içinde yere yığıldı. Kazayı gören esnafın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, ağır yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Dikkatsizlikleri sonucu kazaya neden olan sürücüler ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazada ağır yaralanan motosikletlinin yolun ortasında duran iki otomobile çarptığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde peş peşe duran iki aracın daha sonra yan yana geldiği ve çanta alışverişi yapıldığı esnada motosikletin arkadan gelerek çarptığı görüldü.