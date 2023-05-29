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Cansız mankenin üzerindeki kıyafeti çaldı
ESKİŞEHİR’DE BİR GİYİM MAĞAZASININ ÖNÜNDEKİ CANSIZ MANKENİN ÜZERİNDEN KIYAFET ÇALINDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.
Asayiş 29.05.2023, 12:25
Eskişehir’de bir giyim mağazasının önündeki cansız mankenin üzerinden kıyafet çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Bulvarı Yalın Sokak’ta bulunan bir giyim mağazasının önünde gerçekleşti. Kimliği tespit edilmeyen bir şüpheli, mağazanın önünde bulunan cansız mankenin üzerindeki kıyafeti çaldı. Bir süre inceledikten sonra cansız mankenden çıkarttığı kıyafeti giyen hırsızlık şüphelisi, hiçbir şey olmamış gibi kayıplara karıştı.
Olayı fark eden işletme sahipleri ise hırsızlık anına ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı.