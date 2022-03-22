Cansız mankeni canlı canlı soydu!

Olay Bağcılar’da akşam saatlerinde meydana geldi. Bir giyim mağazasının kapısında duran kıyafetlerden birini gözüne kestiren hırsız, fırsat bulunca harekete geçti. Cansız mankenin arkasına yaklaşan hırsız, ceketi çıkartıp çaldı. O anlar mağazanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.