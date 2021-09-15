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Cansız mankeni çalınan mağaza sahibi konuştu

Şanlıurfa’da bir mağazanın önünde üzerinde elbise bulunan cansız mankenin çalınması ile ilgili konuşan iş yeri sahibi, güvenlik kameralarını izlerken çevredekilerin duruma duyarsız kalmasına üzüldüğünü söyledi.

Asayiş 15.09.2021, 13:01
Cansız mankeni çalınan mağaza sahibi konuştu

Şanlıurfa’da bir mağazanın önünde üzerinde elbise bulunan cansız mankenin çalınması ile ilgili konuşan iş yeri sahibi, güvenlik kameralarını izlerken çevredekilerin duruma duyarsız kalmasına üzüldüğünü söyledi.

Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayı, Haliliye ilçesi Atatürk Caddesi’ndeki bir mağazanın önünde yaşandı. Mağaza işletmecisi iş yerinin önünde bulunan cansız mankenin yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasını inceleyen işletmeci, cansız mankenin çalındığını fark etti. Durumun polise bildirilmesinin ardından görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli Ö.F.C.’yi gözaltına aldı.

“Duyarsız insanlara üzüldüm”

İşyeri sahibi Salih Demir, “Ben buradaki mağazanın sahibiyim. Burada bir hırsızlık olayı oldu. Mevzu hırsızlık değil, mevzu burada hırsız mankeni alıp gidiyor ama diğer insanlar elini atıp durdurmuyor. Ben insanlık namına çok şeyin kaybolduğuna inanıyorum. Bu bizim memleketimiz için de geçerlidir. Elinizden geldikçe büyükleri olarak merhameti, insanlığı, öğretin. Bir insanın merhameti yoksa, insanlığı yoksa, ne halkına, ne ailesine, ne çocuğuna faydası olur. Elinizden geldikçe merhametli bireyler yetiştirin ki bu nesli kurtaralım. Yoksa kurtaramayacağız. Siz sizden olanı Allah yoluna sokarsanız, emin olun bu çevremiz daha düzgün olur” ifadelerini kullandı.

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