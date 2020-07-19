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Cansız bedenleri su kuyusunda bulunan anne ve oğlu toprağa verildi
KARS’TA KAYBOLDUKTAN 8 GÜN SONRA CANSIZ BEDENLERİ SU KUYUSUNDA BULUNAN ANNE VE OĞUL GÖZYAŞLARI ARASINDA YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ.
Asayiş 19.07.2020, 21:11
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Kars’ta kaybolduktan 8 gün sonra cansız bedenleri su kuyusunda bulunan anne ve oğul gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.
Ev almak için İstanbul’dan Kars’a gelen ve 8 gündür kayıp olan anne Figen Karadağ ve oğlu Mert Karadağ’ın cansız bedenleri su kuyusunda bulunmuştu. Anne ve oğlunun cenazesi yakınlarının katıldığı cenaze töreniyle Asri Mezarlığı’nda toprağa verilirken, kızı Şeyda Meral Tekingündüz, annesinin mezarının üstünde toprağa sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Figen Karadağ’ın kızı Şeyda Meral Tekingündüz, ayakta durmakta zorlandığı görüldü.
Anne ve oğlun ölümüyle ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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