Cannes ödüllü ünlü oyuncu Charlbi Dean hayatını kaybetti

Cannes ödüllü "Hüzün Üçgeni" filminin başrol oyuncusu Charlbi Dean Kriek 32 yaşında hayatını kaybetti.

Bu yıl 75’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü kazanan "Hüzün Üçgeni" filminin başrol oyuncusu Charlbi Dean Kriek 32 yaşında hayatını kaybetti. Güney Afrikalı ünlü oyuncunun ölüm nedeni tam olarak açıklanmazken, ani gelişen bir hastalık yüzünden hayatını kaybettiği belirtildi.

Charlbi Dean Kriek, 2008 yılında da bir trafik kazası geçirmiş, uzun süre tedavi altında kalmıştı.