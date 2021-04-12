Canlı yayındaki sıra gecesine polis baskını

Bursa’da, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iş yerinde toplanarak, sıra gecesi düzenleyen 11 kişi, sosyal medyadan canlı yayın yapınca polis ekiplerince yakalandı. Korona virüs tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye, 34 bin 650 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre olay, cumartesi günü, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Şehreküstü Mahallesi Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi’ndeki iş hanında meydana geldi. Handa ofisi bulunan V.E., sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 10 arkadaşını davet ederek, çiğ köfteli eğlence düzenledi.

Bağlama çalıp, türkü söyleyerek, alkol alan 11 kişi, sosyal medyadan da canlı yayın yaptı. Yayını izleyen polis ekipleri, V.E.’nin ofisinin adresini belirleyip, baskın düzenledi. Ofisteki eğlencede yer alan V.E. dahil 11 kişiye, korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 34 bin 650 lira ceza uyguladı.