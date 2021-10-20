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Canlı yayın yaparken Balıklıgöl’e düştü

Şanlıurfa’da bir şahıs, cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayın yaparken Balıklıgöl’e düştü. Suda çırpınan şahsı, çevredekiler suya atlayarak kurtarırken, yaşananlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Asayiş 20.10.2021, 20:40
Canlı yayın yaparken Balıklıgöl’e düştü

Şanlıurfa’da bir şahıs, cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayın yaparken Balıklıgöl’e düştü. Suda çırpınan şahsı, çevredekiler suya atlayarak kurtarırken, yaşananlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın dini, tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Balıklıgöl’de yaşandı. Cep telefonuyla sosyal medya üzerinde yayın yapan bir vatandaş, geri geri gittiği sırada Balıklıgöl’e düştü. Suda çırpınmaya başlayan vatandaşı çevredekiler suya atlayarak kurtardı. Büyük uğraşlar sonucu sudan çıkartılan vatandaş, olayın şokuyla uzun süre kendine gelemedi. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yaşanan olay başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

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