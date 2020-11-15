banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti...
Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti...
Hangi Ağrıya Ne İyi Geliyor ?
Hangi Ağrıya Ne İyi Geliyor ?
Meydanlar için İstanbullu seçimini yaptı
Meydanlar için İstanbullu seçimini yaptı
Resmi Gazete başlıkları
Resmi Gazete başlıkları

Canlı yayın sırasında ölen 2 kadının kimlikleri tespit edildi

Tokat’ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölen 2 kadının kimlikleri tespit edildi.

Asayiş 15.11.2020, 00:36
2
Canlı yayın sırasında ölen 2 kadının kimlikleri tespit edildi

Tokat’ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölen 2 kadının kimlikleri tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza; Zile-Turhal karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Eşref Aydın’ın (40) kullandığı 05 EH 492 plakalı Opel marka otomobil aynı yönde seyir halinde olan Satılmış Bal (40) idaresindeki 46 P 1269 plakalı traktörün çektiği pancar sökme makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile karşı yöne geçen araç, Yasin Erdoğdu idaresindeki 57 FB 596 plakalı Fiat marka otomobile çarpıştı. Kazada Eşref Aydın idaresindeki araçta bulunan Emine (41) ve Gülizar Demir (43) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan araç sürücüleri ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Turhal ve Zile Devlet hastanelerine sevk edildi. Kaza anı ise Eşref Aydın’ın sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın görüntülerine yansıdı. Bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatılan yol, araçların çekici tarafından kaldırılmasının ardından açıldı. Olay yerinde jandarma ve polis ekipleri inceleme yaptı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
11°
parçalı bulutlu
banner378