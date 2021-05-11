Canlı tavuk yüklü tır devrildi, yüzlerce tavuk telef oldu

Manisa’nın Kula ilçesinde canlı tavuk yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi. Tır yolun bir kısmını kapatırken, kasaların içerisinde bulunan canlı tavuklar da yola savruldu. Kazada tır sürücüsü şans eseri yara almazken, yüzlerce tavuk telef oldu.

Kaza saat 10.30 sıralarında Kula-Eşme Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kula’dan yola çıkıp Uşak’ın Eşme ilçesindeki bir tavuk işleme merkezine giden Mehmet Gürmen idaresindeki 64 AAK 002 plakalı canlı tavuk yüklü tır, Şeritli Mahallesi civarında virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karayolu üzerinde savrulan tır yan yatarak sürüklenirken, tırın kasasında bulunan canlı tavuk kasaları da yola savruldu. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, yola savrulan yüzlerce tavuk telef oldu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.