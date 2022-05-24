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Canlı bomba şüphelisi DEAŞ’lı düzenlenen operasyonla yakalandı
Canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı DEAŞ terör örgütü mensubu, Küçükçekmece ilçesinde bir adrese İstanbul Emniyeti tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Asayiş 24.05.2022, 14:19
Canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı DEAŞ terör örgütü mensubu, Küçükçekmece ilçesinde bir adrese İstanbul Emniyeti tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.