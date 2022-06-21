Cankurtaran kulesi tahrip edildi, bölge halkı tepki gösterdi

Sakarya’nın Karasu ilçesi sahilinde bulunan cankurtaran kulesi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edildi. Kulenin son halini gören vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Olay, Karasu ilçesi Batı Karadeniz Caddesi sahil bölgesinde yaşandı. İddialara göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 3 numaralı kule, otomobilin arkasına bağlanarak metrelerce sürüklenerek tahrip edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

“Bu büyük terbiyesizlik”

Duruma tepki gösteren vatandaş Emine Çiçek, “Cankurtaranımız Selim burada bizim için canını feda ediyor. Kuleyi her zaman gözümüz gibi koruruz. Kilidini bile kırsalar değiştiririz. Bu büyük terbiyesizlik. Bu, ikinci olay. İlk geldiği gün de devirmişler. Tepki vermeliyiz. Kim yapabilir, bu kuleyi istemeyenler. Gerçekten söylemek için laf bulamıyorum. Gözüm yaşardı. Görür görmez eşimle çok üzüldük. Bu kuleden ne istiyorlar? Burada cana can katacak elemanın zimmetli malı bu. Kelimelerimi unuttum bunu görünce” dedi.