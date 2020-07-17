Cankurtaran ekipleri ihbar etti, AFAD harekete geçti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde görev yapan cankurtaranlar, sahil bandında bir adet tehlikeli olduğu düşünülen madde buldu. İhbar üzerine ise AFAD KBRN ekipleri harekete geçerek bölgeye gitti.

Olay, saat 18.15 Karasu ilçesi Yalı Mahallesi mevkiinde sahil kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, sahilde şüpheli olduğunu düşündükleri bir adet dolu bidon buldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine AFAD KBRN ekipleri 1 araç 4 personel ile harekete geçti. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, şüpheli olduğu düşünülen madde üzerinde kimyasal ölçümler yaparak inceleme başlattı. Karadeniz’den geçmekte olan gemilerden düştüğü tahmin edilen maddeyi inceleyen AFAD KBRN ekipleri, bidonun içerisinde hidrolik yağ olduğunu tespit ederek, maddenin bertaraf edilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.