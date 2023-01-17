Çankırı’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Çankırı’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kurşunlu ve Atkaracalar ilçelerinde, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 11 şüpheliye ait 6 eve operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 20 gram metamfetamin, 30 adet sentetik hap, 5 gram skunk, 5 gram kenevir tohumu ve çok sayıda uyuşturucu madde alımında kullanılan aparatı ele geçirildi.

Yapılan operasyonda 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şhıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 4’ü tutuklanırken, 3’ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.