banner528

banner549

banner590

banner547

Son Dakika
Antalya’da 4.4 büyüklüğünde deprem
Antalya’da 4.4 büyüklüğünde deprem
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Resmî Törenle Karşılandı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Resmî Törenle Karşılandı
İsmail Küçükkaya artık Halk TV'de
İsmail Küçükkaya artık Halk TV'de

Çankırı’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Çankırı’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş 24.08.2022, 09:17
Çankırı’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Çankırı’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yürütülen çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu üretimi ve ticareti yapan 2 şüpheli takibe alındı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 666 adet sentetik ecza hapı, 1 adet sigara sarma makinesi, 4 bin adet boş makaron, 9 bin 500 gram bandrollü tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.

Yorumlar (0)
27°
hafif yağmur