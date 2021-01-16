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Çankırı’da ters yönden giden sürücülere ceza yağdı
Çankırı’da ters şeritte giden iki araç sürücüsüne toplamda 2 bin 678 lira para cezası kesilirken, haklarında adli işlem başlatıldı.
Asayiş 16.01.2021, 13:58
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Çankırı’da ters şeritte giden iki araç sürücüsüne toplamda 2 bin 678 lira para cezası kesilirken, haklarında adli işlem başlatıldı.
Sosyal medya üzerinden yapılan şikayet sonrasında Kastamonu Caddesi üzerinden şehir merkezine doğru ters şeritten giden araç hakkında araştırma çalışmaları başlatıldı. Aracın A.Y. isimli şahsa ait olduğu tespit edildikten sonra şahsa Trafik Kanununun tek yönlü yollarda araçların ters yönden sürülmesi maddesine istinaden bin 339 lira idari para cezası yazıldı. Şahıs hakkında da trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı. Şahsın sağlığı bakımında engel aşikar bir değişikliğin görülmesi maddesine göre de araç sürücüsü A.Y.’nin ehliyetine geçici olarak el konuldu.Küçük Sanayi Sitesi istikametinden şehir merkezine ters yönde seyit eden Y.K. isimli sürücüye ise Trafik Kanununun ilgili maddesine istinaden bin 339 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan ise adli işlem başlatıldı.
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