Çankırı’da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı

Çankırı’da otomobilin şarampole devrilmesi neticesine meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Atkaracalar ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. (27) idaresindeki, plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Kazada, Şennur Erdoğan (27), Raşide Erdoğan (50) ve Alya Erdoğan (1) olay yerinde yaşamını kaybetti. Sürücü E.E. ve F.E. (50) ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri ise yapılan incelemelerin ardından, morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.