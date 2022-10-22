Çankırı’da otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkeş ilçesi D100 karayolu Şıhdoğan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. (34) idaresindeki 28 AE 891 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada, araçta bulunan C.Ç. (81) ve G.K. (41) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü M.A., P.K. (19), N.Ç. (74) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden vatandaşların cenazesi ise morga kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.