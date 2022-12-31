Çankırı’da kaybolan yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde kaybolan 60 yaşındaki kadının bulunması için ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde Güney köyünde yaşayan 60 yaşındaki Kezban Çakmak’tan, evinden ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Yaşlı kadının yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine jandarma arama kurtarma, AFAD, komando ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadına ait herhangi bir ize rastlanmadığı öğrenildi.