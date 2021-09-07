banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Aboneliğini iptal ettiren tüketici cayma bedeli ödemeyecek
Aboneliğini iptal ettiren tüketici cayma bedeli ödemeyecek
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem!
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem!
İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı
İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı
Palamut beklerken hamsi çıktı
Palamut beklerken hamsi çıktı

Çankırı’da jandarmadan huzur, güven ve okul servisi denetimi

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş timleri tüm ilçelerde eş zamanlı olarak okul servisleri ve okul çevresinde denetim yaptı. Öğrencilere de boyama kitabı ile jandarma dergisi hediye edildi.

Asayiş 07.09.2021, 15:42
Çankırı’da jandarmadan huzur, güven ve okul servisi denetimi

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş timleri tüm ilçelerde eş zamanlı olarak okul servisleri ve okul çevresinde denetim yaptı. Öğrencilere de boyama kitabı ile jandarma dergisi hediye edildi.


Çankırı İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler huzur, güven ve okul servisi denetimleri gerçekleştirdi. İl genelindeki sorumluluk bölgelerinde denetim yapan jandarma ekipleri, 53 personelin katılımıyla 12 okul ve 23 servis aracını denetledi. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, asayiş timi, trafik timi, KOM timi, JASAT, jandarma köpek timi, unsurlarının katılımıyla öğrenciler ziyaret edildi. Yapılan ziyaretlerde, öğrencilere suçtan korunma ve güvenlik konularında bilgi verildi. Jandarma Çocuk Dergisi ve Jandarma Boyama Kitabı hediye edildi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0