Çankırı’da durdurulan araçtan 2 bin 310 adet sentetik hap ele geçirildi: 3 gözaltı

Çankırı’da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramalarda, 2 bin 310 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Ankara-Çankırı karayolu üzerinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araçta yapılan aramalarda 2 bin 310 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.