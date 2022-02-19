Çankırı’da cenaze yakınlarını taşıyan İBB’ye ait yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü

Çankırı D00 karayolunda İstanbul’da yola çıkan ve bir cenaze ile cenaze yakınlarını taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı D100 Karayolu Kurşunlu ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesini ve cenaze yakınlarını memleketine ulaştırmak için yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait yolcu otobüsü, hafif kar yağışının etkili olduğu yolda devrildi.

Kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde Cumhuriyet savcısı, jandarma ve polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor.