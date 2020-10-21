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Çankırı’da aramada 2 adet tüfek ele geçirdi

ÇANKIRI İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN UYGULAMADA 2 ADET TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 21.10.2020, 16:58
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Çankırı’da aramada 2 adet tüfek ele geçirdi

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 2 adet tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, kent genelinde uygulama gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde 2 adet av tüfeği ve 44 adet fişek ele geçirildi. Söz konusu olayda gözaltına alınan 2 şahıs hakkında idari ve adli işlem başlatıldı.

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