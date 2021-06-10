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Çankırı’da 2.7 kilogram esrar ele geçirildi, 3 tutuklama

Çankırı’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Aramalarda 2 kilo 719 gram esrar ve 24 kök Hint keneviri de ele geçirildi.

Asayiş 10.06.2021, 15:22
Çankırı’da 2.7 kilogram esrar ele geçirildi, 3 tutuklama

Çankırı’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Aramalarda 2 kilo 719 gram esrar ve 24 kök Hint keneviri de ele geçirildi.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinin yanı sıra Kurşunlu ve Bayramören ilçelerinde 5 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan eş zamanlı çalışmalarda O.G., Y.K., ve M.K.P. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 24 kök Hint keneviri, 203,3 gr kenevir tohumu, 2 kilo 719,53 gr esrar, kenevir yetiştirmek için bitki yetiştirme kabinleri, fanlar, havalandırma tesisatları, termometreler, ışıklandırma sistemleri, çeşitli ebatlarda saksılar, hassas terazi ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şahıs emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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