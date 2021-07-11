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Çankırı’da 124 kök kenevir ele geçirildi

Çankırı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde 124 kök kenevir yetiştiren şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Asayiş 11.07.2021, 01:33
Çankırı’da 124 kök kenevir ele geçirildi
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Çankırı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde 124 kök kenevir yetiştiren şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Çerkeş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında T.Y. isimli şahsın evinde yapılan aramada, 6 adet saksı içerisinde, ortalama 8 santimetre uzunluğunda 119 kök, ortalama 22 santimetre uzunluğunda 3 kök, ortalama 32 santimetre uzunluğunda 2 kök toplam 124 kök Hint Keneviri ele geçirildi.

T.Y. isimli şahıs hakkında ise kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan ve 2313 sayılı uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
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