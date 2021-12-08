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Çankırı’da 112’ye yapılan çağrıların yüzde 75 asılsız ihbar

Çankırı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Çankırı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan 185 bin çağrının yüzde 75’inin asılsız olduğu duyuruldu.

Asayiş 08.12.2021, 19:21
Çankırı’da 112’ye yapılan çağrıların yüzde 75 asılsız ihbar

Çankırı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Çankırı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan 185 bin çağrının yüzde 75’inin asılsız olduğu duyuruldu.

Çankırı Valiliği tarafından Çankırı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan çağrılarla ilgili genelge yayımlandı. Genelgede, 21 Ocak 2021 tarihinde kurulan Çankırı 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından yaklaşık 185 bin çağrının karşılandığı ve gelen çağrıların yüzde 75’inin asılsız olduğu belirtildi. Yapılan asılsız ve gereksiz çağrıların hizmetin aksamasına sebep olduğunun ifade edildiği açıklamada, asılsız ihbarların zamanında müdahaleyi geciktirerek, vatandaşın muhtemel can ve mal kaybı yaşamasına sebep olabileceği belirtildi.

“412 TL idari para cezası verilir”

112 Acil Çağrı Merkezi’ndeki hizmetin asılsız ve gereksiz ihbarlardan etkilenmemesi için yeni düzenlemeler yapılarak, asılsız ihbarda bulunanların idari parası ile cezalandırıldığının ifade edildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Vatandaşımıza hızlı ve kaliteli hizmet verme amacımızı olumsuz etkileyen bu durumlarla etkin mücadele için Valiliğimizce birtakım düzenlemelerin yapılması uygun görülmüştür. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ‘İdari Yaptırımlar’ başlıklı üçüncü bölümünün 16. maddesinde yaptırım türleri; idari para cezası ve idari tedbirler olarak belirlenmiş, ‘Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yolları’ başlıklı dördüncü bölümde yer alan 22. maddenin 2. fıkrasında ‘Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amirinin idari yaptırım kararı vermeye yetkili olduğu’ belirtilmiştir. ‘Asılsız İhbar’ başlıklı 42/A maddesinde ise ‘112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere bu kanuna göre il valilikleri tarafından 2021 yılı için 412 TL idari para cezası verilir. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır.’ hükmü bulunmaktadır. Kanunda yer alan idari para cezası, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.”

“112 Acil Çağrı Hattını gereksiz yere meşgul edenler hakkında Valiliğimizce idari yaptırım uygulanacaktır”

“Yukarıda açıklanan hükümler doğrultusunda asılsız ihbar dışında kalan (taciz, küfür içerikli konuşma, müzik dinletme, sessiz çağrı, arayıp kapatma vb.) gereksiz aramalarla 112 Acil Çağrı Hattının meşgul edilmesi, çağrı alıcı personelin görevini yapmasının engellenmesi, çalışma veriminin düşürülmesi ve acil yardım hizmetinin sunulmasında zaman ve kaynak kaybına neden olan aramalar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9/Ç, 11/C ve 66. maddelerine istinaden 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesinde düzenlenen ‘Emre Aykırı Davranış’ kapsamında değerlendirilerek 112 Acil Çağrı Hattını gereksiz yere meşgul edenler hakkında Valiliğimizce idari yaptırım uygulanacaktır. Ayrıca fiilleri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamına girenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu genelge, ilgili kurumlara emir mahiyetinde olup; İlimiz kamuoyuna önemle duyurulur.”

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