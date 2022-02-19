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Çankırı D100 Karayolunda bir cenaze ve cenaze yakınlarını taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: “Bekamızın ve millî hâkimiyetin imanlı ve sarsılmaz bekçileriyiz”
Çankırı D100 Karayolunda bir cenaze ve cenaze yakınlarını taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi.
Çankırı D100 Karayolunda bir cenaze ve cenaze yakınlarını taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi.
Asayiş 19.02.2022, 01:20
Çankırı D100 Karayolunda bir cenaze ve cenaze yakınlarını taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi.