Caniliğin böylesi.. sokak köpeğini hedef tahtasına çevirdiler
ÇANAKKALE’NİN YENİ İLÇESİNDE KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ YA DA KİŞİLERCE BİR SOKAK KÖPEĞİ VAHŞİCE VURULARAK ÖLDÜRÜLMEK İSTENDİ. YARALI KURTULAN SOKAK KÖPEĞİNİN ARKA AYAKLARINDA HİS OLMADIĞI VE FELÇ GEÇİRDİĞİ BELİRTİLİRKEN, SOHAYKO DERNEĞİ BAŞKANI YASİN YILMAZ, SAHİP ÇIKTI.
Çanakkale’nin Yeni ilçesinde bir sokak köpeği vahşice vurularak öldürülmek istendi. Yaralı kurtulan sokak köpeğinin arka ayaklarında his olmadığı öğrenildi.
Olay geçtiğimiz günlerde Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy’de meydana geldi. Sosyal medya üzerinden bir ihbar aldıklarını belirten Sohayko Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, İstanbul’dan, Çanakkale’nin Yeni ilçesine bağlı Pazarköy’e gitti. İhbarı yapan kişilerle iletişime geçtiklerini belirten Başkan Yılmaz, “Bize ihbarda bulunan arkadaşlar 2 gün önce silah sesi duyduklarını ancak kaçan köpeği 2 gün sonra bulduklarını söylediler. Arkadaşlarımız, belediye ve Çanakkale derneklerinden yardım istemişler ancak kimse harekete geçmeyince bizden yardım istediler. Sohayko Derneği olarak hemen İstanbul’dan yola çıktık ve 4 saat içerisinde Pazarköy’e geldik. Köpeği bulanlar bahçelerine alıp, yemek ve su vermiş” dedi.
“Bacaklarında his yok”
Yaralı köpeği alarak tekrar İstanbul’a dönen ve klinikte tedavi altına aldıklarını kaydeden Yılmaz, “Dostumuzu alıp hemen yola çıktık ve sabaha karşı kliniğimize geldik. Yapılan tetkiklerde, saçmaların omura zarar verdiği tespit edildi. 2 gün müdahale edilmediği için de çok fazla enfeksiyon ve iltihap var. Tedavisine başlandı arka bacaklarında his yok. Umarız korktuğumuz gibi değildir. Çok yönlü hekimlerimiz kontrol ediyor, temennimiz bu caniliği yapan kişiyi Çanakkale il Jandarma Komutanlığı bulur ve gereken ceza verilir. Bugün hayvana ateş eden, yarın insana da ateş eder. Tedavisinden sonra yuva arayacağız, umarız şansı bol olur” diye konuştu.
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