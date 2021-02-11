Cani müşteri kadın işletmeciyi indirim yapmadı diye bıçaklayarak öldürdü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerindeki bir dönercidesaat 18.30 sularında meydana gelen olayda, bir iş yerine giren Recep Ö. (36), iş yeri sahibi Kader B'den indirim talep etti. İndirim talebi reddedilen Recep Ö, sinirlenerek yanında taşıdığı bıçakla Kader B'ye saldırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Saldırganla bir süre boğuşan Kader B. vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır şekilde yaralandı. Saldırıyı fark eden çevredekiler, iş yerine koşarak Recep Ö'nün elindeki bıçağı aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralı Kader B'yi ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. 39 yaşındaki Kader B, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olay yerine gelen emniyet ekipleri, saldırgan Recep Ö. adlı saldırganı gözaltına aldı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.