Cani damat boğdu, beton döktü, altınlarını çaldı
KİLİS’TE BİR KİŞİ, KAYINVALİDESİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜKTEN SONRA 5 KATLI BİNANIN ZEMİNİNDE BETONUN ALTINA GÖMDÜKTEN SONRA YAŞLI KADININ ALTINLARINI ÇALDIĞI ORTAYA ÇIKTI.
Kilis’te bir kişi, kayınvalidesini boğarak öldürdükten sonra 5 katlı binanın zemininde betonun altına gömdükten sonra yaşlı kadının altınlarını çaldığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, 12 gün önce 68 yaşındaki A.E.H’nin ailesi tarafından kayıp olduğu belirtilerek, Emniyete kayıp ilanında bulunması üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A. E.H’nin damadı şüpheli M.E.A.’yı (35) sorguya aldı. M.E.A., kayınvalidesini öldürerek ikamet ettikleri Atatürk Mahallesi Bekçioğlu Sokak’taki 5 kalı binanın zemin katını eşerek gömdükten sonra üzerine beton döktüğünü itiraf etmesi üzerine Asayiş Şubesinde çapraz sorguya alındı. İlk ifadesinde M.E.A. ifadesinde, kayın validesinin kendisini sevmediğini ve kızından boşandırmak için baskı yaptığını, bu sebeple kendisini elleri ile boğarak öldürdüğünü ve ikametinin bodrumunda bulunan gider kuyusuna atarak üzerine beton döktüğünü söylemesi üzerine soruşturmayı derinleştiren Kilis Cumhuriyet Savcısı Kerem Uçkan ve polisler tarafından zanlı çapraz sorgula alındı. Kayın validesini öldürdükten sonra gider kuyusuna atarak üzerine beton döktüğünü, A.E.H’nın bileziklerini aldığı belirlendi. Bileziklerin bir kısmını satan zanlı, altın ve paraları sakladığı yerde bulundu. İfadesi tamamlanan zanlı çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında Kilis Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden getirildikten sonra tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.
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