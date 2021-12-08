Cani baba hakkındaki iddianamede şoke eden detaylar

Gaziantep’te 2 aylık bebeği Cihan Göç’ü öldüresiye darp eden baba Yunus Göç hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede olay anına ilişkin detaylar da yer aldı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Kahvelipınar Mahallesi’nde yaşayan Yunus Göç’ün 2 aylık evladını öldüresiye dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıkmıştı. Türkiye’de infiale neden olan görüntülerin ardından gözaltına alınan cani baba Göç, çıkarıldığı mahkemece "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı. Beyin kanaması geçiren Cihan bebek hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken baba Göç hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Göç hakkında "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianame Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

“Bebek ağlamaya devam ettikçe vurdu”

İddianamede, olay anına ilişkin detaylara da yer verildi. Anne Göç’ün eşine “önce çocuğun ilacını vereyim sonra çay koyarım” demesinin ardından cep telefonunu kamerasını açarak bıraktığı iddianamede belirtilirken, “Çekilen görüntüler incelendiğinde şüphelinin mağdurun yerden alıp boynundan tuttuğu, mağdurun sırtına sert ve şiddetli bir şekilde 10 defa vurduğu, mağdur ağladığında boğazını sıkıp ağzını kapattığı, mağdur ağlamaya devam ettikçe yüzüne vurduğu, annenin odaya girdiğinde ise bebeği sıvazlıyormuş gibi davrandığı görülüyor” denildi.

Alt soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs

Cihan bebeğin kafatası kemiklerinin tümüyle birleşmediği ve beyin gelişiminin hayati öneme sahip olduğunun herkesçe bilindiğine yer verilen iddianamede, sanığın eyleminin "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı ve alt soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğu aktarıldı.