Çan’daki anız yangını evlere ulaşmadan söndürüldü

Çanakkale’nin Çan ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Küçüktepe köyünde çıkan anız yangını, köydeki evlere ulaşmadan söndürüldü.

Olay, Çan ilçesine bağlı Küçüktepe köyünde saat 14.00 sularında köy camii yanındaki boş anız tarlasında çıktı. Yangını gören köylüler durumu ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattı’na bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Etili Orman İşletme Şefliği arazöz ve ekiplerinin başarılı müdahalesi, rüzgarlı havaya rağmen alevlerin evlere ulaşmasını engelleyerek söndürdü. Söndürme çalışmalarına Çan Belediyesi itfaiye ekipleri ve köylüler de destek verdi.

“Yangına zamanında müdahale edilmeseydi köyümüz yanacaktı”

Olayla ilgili açıklama yapan Küçüktepe köyü muhtarı Muharrem Küreşir, “Köyümüz camii yanında bulunan anız tarlasında çıkmış olan yangını Etili Orman itfaiyesi, Çan Belediyesi itfaiye ekipleri ve köy halkının müdahalesi ile söndürüldü. Köyümüz yanmaktan kurtuldu. Yangına zamanında müdahale edilmeseydi köyümüz yanacaktı” dedi.

Bir dönüm arazinin zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.