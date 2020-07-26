Çan’da trafik kazası: 7 yaralı
ÇAN-ÇANAKKALE KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI.
Çan-Çanakkale karayolunda meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale’den Çan’a seyir halinde olan İsa Ü, yönetimindeki 17 GP 602 plakalı Renault Kangoo araç Çan Hurma köy yol ayrımı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Araçta sıkışan yaralılar Çan Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Araçta bulunan Gürel Ö., Ayşe Aslan P., Eylem K., Miraynur K., Barettin P. ve Arzu Ü. olay yerinde112 ekiplerinin ilk müdahalelerinden sonra Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olanlar Çan Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavilerinin ardından Çanakkale’ye sevk edildiler. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
|İmsak
|04:01
|Güneş
|05:48
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:11
|Akşam
|20:33
|Yatsı
|22:12
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25